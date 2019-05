Ferepa Biobío por despidos: “la división en la pesca artesanal e industrial no es buena para Chile”

Los pesqueros artesanales del Biobío declaran sentirse amenazados por la actitud y argumentos que ha adoptado la industria ante el anuncio de la Ley del Arte de la Jibia.

El inicio de 2018 ha sido intenso para el sector pesquero. Mientras por una parte el ejecutivo gestiona y discute sobre las Modificaciones a la Ley de Pesca, desde el Parlamento surgen voces que acuerdan derogar el cuerpo legal, por haber sido aprobado en medio de denuncias y juicios por cohecho que involucran no sólo a parlamentarios sino que hasta al Ministro de Economía de la época, Pablo Longueira Montes.

Pero adicional a toda esta dinámica, surge y se queda el tema de la Ley del Arte de la Jibia, que entra en vigencia en el mes de Julio-Agosto. Su anuncio ha generado una gigantesca ola de descontento en el sector industrial, el que reaccionó con el anuncio de despidos de al menos 700 trabajadores en la Región del Biobio.

Hugo Arancibia Zamorano, Presidente del Directorio de Ferepa Biobío, sostiene que la industria ha adoptado una actitud que a nadie favorece. “Aducir que la Ley de Arte de la Jibia los obliga a exonerar trabajadores es una falacia y sus constantes amenazas dejan en evidencia un inminente peligro para todo el sector”, destacó.

“Indican que cerrarán las áreas de la industria donde se procesa el codiciado calamar, y junto con ello han anunciado que no adquirirán el recurso que emana del sector pesquero artesanal, como lo fue históricamente. Declaraciones en este sentido vienen a poner en discusión lo que había sido superado: la división del sector pesquero artesanal e industrial no es buena para Chile y tratar de sobrevivir en medio de estos desencuentros, genera una suerte de incertidumbre que daña al sector en su totalidad”, sostuvo Arancibia.

De acuerdo al mundo científico, hoy la jibia emigró de nuestras costas y su desaparición puede durar hasta 15 años en los peores escenarios, aunque no se descarta que exista otro tipo de ciclos en la especie. “Usar el argumento que por la Ley de Arte de la Jibia se ven obligados a expulsar trabajadores, me parece poco ético de su parte”, sostuvo.

El dirigente además, se adelanta a destacar que “estamos a las puertas de tener una reacción un poco provocativa. Me preocupa que no den señales de colaborar en un acuerdo conjunto, sino que quieren ir a lo confrontacional con el consiguiente daño que esto trae. Me pregunto, ¿por qué el Gobierno Regional no llama a constituir una Mesa de Trabajo Conjunto con todos los sectores involucrados?”.

“El dialogo es fructífero y necesario a esta ola de declaraciones desafiantes que dejan la puerta abierta para que el pescador artesanal busque otras alternativas. Sentir esa amenaza genera incertidumbre en miles de familias, así que conmino a los industriales pesqueros a que hablen desde la realidad y no de la demagogia”, finalizó.

