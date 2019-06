Contulmo: La triculturalidad proyectada al futuro

Luego de años arrastrando históricas deudas, la administración del municipio de Contulmo refuerza su trabajo a través de la transparencia y marcha de exitosos proyectos.

En el sur de nuestra provincia se ubica Contulmo, que significa “lugar de paso” en mapuzungun. En sus 962 kilómetros, casi todos de ruralidad, conecta al Biobío con La Araucanía. Sus 6.031 habitantes, descendientes de la multiculturalidad de chilenos criollos, mapuche, colonos alemanes e italianos, mantienen vivas su tradiciones y también, luchan con el desafío de seguir viviendo en sus raíces, desde el corazón de la provincia de Arauco.

Deuda histórica: pagada

“Enfrentamos la quiebra de este municipio y luego de arduo trabajo vemos cada vez más cerca muchas obras y avances para el bienestar de la comunidad”, comenta Mauricio Lebrecht, alcalde contulmano.

La nueva administración debió enfrentar grandes vacíos financieros y salir de esa deuda fue lo “más complejo”, confiesa su alcalde. “Somos de los pocos municipios de Chile que pagaron la deuda histórica de los profesores, pero eso nos costó tomarnos la carretera para que nos autorizaran pagar con recursos. Fue complicado en todas las áreas”, agrega.

Al área de educación se suma la necesidad de atender a las 17 comunidades mapuche de la comuna, principalmente en salud, vivienda y conectividad. “Sin duda mucho lo hemos logrado con mucha gestión y ahorro de recursos, por ejemplo contratando profesionales gracias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere”, destaca el edil.

Llegó la luz

Por 35 años las comunidades rurales fueron las más alejadas del desarrollo, el que viene de la mano con la electricidad. Hoy Contulmo tiene 1300 millones de pesos en inversión para proyectos eléctricos y un convenio con Frontel por 980 millones de pesos de inversión de aquí a 2020, en cambio de transformadores, cables y limpiezas, “porque anualmente sufríamos 80 horas de corte de luz rural y queremos lograr que nuestros vecinos no tengan mas allá de 15 minutos de espera de servicio”, cuenta el alcalde Lebrecht.

La necesidad de electrificar fue una petición de las comunidades mapuche y también colonos de esta triculturalidad de chilenos criollos, alemanes e italianos. “Cada vez que vamos a una comunidad regresamos a la alcaldía con un pre-informe hecho y así de a poco, formamos los proyectos de servicio a la comunidad”, afirma.

Pero aún quedan pendientes, aunque en el sector urbano: la licitación directa de luminarias led y el compromiso de terrenos para viviendas.

El Estadio para Contulmo

Fue una petición por décadas de los clubes deportivos, y ahora se acerca a la realidad: es el estadio de Contulmo, el que avanzó en la firma de convenio para que de acá a septiembre, comience su construcción.

Marcos Gubelin, presidente del Club Deportivo Nueva Esperanza y coordinador de la Escuela de Fútbol de Contulmo, destaca que esta inversión “ayuda a planificar mejor, a tener una visión más clara del deporte en la comuna. Bien por el futuro que viene, de los niños y que tengan un estadio en buenas condiciones. Acá hay talento innato y contar con este estadio nos facilitará participar en los campeonatos regionales, pudiendo así atraer a más personas de la región, sabiendo que hay una estructura más acorde”, comentó el dirigente deportivo.

Las promesas en esta área ya tienen nombre y club: Matías Ruiz, en la categoría sub-13 de la Universidad de Concepción y en Huachipato está Constanza Toledo, de 15 años. “La gente está muy agradecida porque los escuchamos, fortaleceremos a los nuevos talentos al sacar el proyecto del estadio de pasto sintético, torres, pista atlética, espacios multiuso y cancha de tenis”, comenta su alcalde.

Un deber con Bomberos

Otra inversión en beneficio de la comunidad es en el Cuerpo de bomberos y carro de rescate, con aportes municipales y de la Junta Nacional de Bomberos. “Entre Purén y Cañete tenemos el mayor índice de accidentes vehiculares, sobre todo en época de vacaciones. Ya entrados en el año, todas las semanas tenemos accidente y con lluvia, todos los días. Por eso hemos potenciado el cuerpo de bomberos”, cuenta Mauricio Lebrecht.

Futuro multicultural

Para el alcalde Lebrecht, el tema forestal de la provincia es pasado. “Hoy hay tecnología y nuestra identidad cultural nos dará sello propio. Estuvimos negociando con la CONADI la compra de terrenos de 200 hectáreas para dos comunidades y dejaremos comprometidos recursos para el próximo año, por primera vez Contulmo está dentro de los proyectos CMPC Arauco, lo que fortalecerá a las pymes”.

Anualmente esta comuna recibía 8 mil turistas en promedio, los que pasaron a ser 30 mil en 2018. Numerosos proyectos de inversión y subvenciones hicieron posible este cambio. “Sin duda hay sacrificio en todo, pero la gente lo agradece. Y soy transparente con los gastos, porque la gente lo merece”.

Mauricio Lebrecht deja en claro la diferencia de esta gestión con el asistencialismo, “porque los gobiernos y algunos alcaldes tienen acostumbrados a la gente a darle soluciones parche, y solo trabajan para el voto cada 4 años. Hoy además entre alcaldes que pasamos por las mismas dificultades nos ayudamos, y si me regalan una aguja yo me la traigo. Me regalaron un bus para 45 personas, no está bueno pero haré los trámites y lo remataré para con esas platas repararemos vehículos viejos y mejoraremos otros proyectos. A mí me interesa que mi comuna crezca y ojalá nosotros que no tenemos empresas en la zona, nos fortalezcamos a través de la municipalidad”.

En Contulmo todavía hay vecinos con cocinas de piso de tierra con tablas abiertas, “que nos reciben con un mate y mucho cariño”, apunta su alcalde. “Cuando vives eso, ves lo importante de cuidar nuestra identidad de tres culturas. Entras por la Araucanía o por el Biobío, te das cuenta que esta pasividad y silencio son únicos. Esa es nuestra esencia, nuestra calma y nuestra cultura”, finaliza.