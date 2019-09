20 internos de la Unidad Penal de Arauco se capacitaron en técnicas de construcción

Por Redacción

Gracias a un convenio entre Gendarmería, Sence y la UdeC, los internos pudieron acceder al curso de técnicas de instalación de piso flotante y cerámico que hoy concluyeron con éxito.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno, se llevó a cabo gracias a un convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y DDHH a través de Gendarmería, Sence y la Universidad de Concepción, con el objetivo de apoyar la reinserción social de personas privadas de libertad, que se encuentran cursando sus condenas en la cárcel de Arauco.

La ceremonia de certificación se llevó a cabo en las dependencias del C.D.P de Arauco y contó con la presencia de autoridades, encabezadas por el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, el Seremi de Justicia y DDHH, Sergio Vallejos; Seremi del trabajo, Carlos Jara; el Director Regional de Gendarmería, Diter Villarroel; el Director Regional de Sence, Oscar Aliaga; y el alcalde de la comuna de Arauco, Mauricio Alarcón.

El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, destacó la relevancia de este tipo de proyectos. “Es sabido que las personas que egresan de la cárcel y no encuentran trabajo en el corto o mediano plazo tienen más posibilidades de reincidir, por eso resulta importante que a nivel de sociedad y a través del Ministerio del Trabajo en conjunto con Gendarmería y los distintos actores sociales podamos generar las competencias para que las personas que salen de la cárcel puedan encontrar un empleo estable”.

Por su parte, el Seremi de Justicia y DDHH, Sergio Vallejos, valoró esta instancia de capacitación destacando que se alinea a la política gubernamental. “La reinserción social redunda en menor reincidencia delictual y, por lo tanto, en mayor seguridad para todos. En ese sentido, el Ministerio de Justicia y DDHH tiene un trabajo focalizado en esta área, principalmente a través del Proyecto +R, del cual ya se realizó el primer semestre un programa piloto en la Región del Biobío donde capacitamos y aseguramos trabajo para un año a 15 personas. El segundo semestre continúa el programa con mil cupos a nivel nacional, de los cuales 70 corresponden a Biobío. Esta es la forma de trabajo que tiene el gobierno del presidente Piñera de dar mayor seguridad a la comunidad y al mismo tiempo, entregar más oportunidades a quienes se encuentran privados de libertad”.

Ángela González, la única mujer del grupo de beneficiarios, manifestó su agradecimiento e hizo un llamado a las demás personas privadas de libertad que, con esfuerzo y perseverancia, pueden salir adelante. “Me siento muy agradecida del C.D.P de Arauco, del gobierno del presidente Piñera, porque esta oportunidad es única. De la misma forma, me siento más segura porque al salir de acá no estaré de manos cruzados porque me están dando herramientas. Nada es difícil en la vida, pero con perseverancia todo es posible. Estar encerrada en cuatro paredes, es difícil, más aún con un hijo. Así que con esfuerzo y una meta clara, nada es imposible”.

Proyecto + R

El objetivo del Proyecto +R impulsado por el Ministerio de Justicia y DDHH, es Implementar una política pública integral de reinserción social que reduzca la reincidencia delictiva y que aborde los procesos de integración social de quienes han infringido la ley penal, sobre la base de la colaboración público-privada. Adicionalmente, se busca realizar un levantamiento de necesidades de capacitación, en relación a la oferta laboral, con pertinencia local que permita orientar los procesos licitatorios al respecto. Según el Director Regional de Gendarmería, “Hay una especial coordinación con el SENCE Regional y la Dirección Regional de Gendarmería porque se busca planificar con antelación los procesos de capacitación laboral al interior de las unidades penales” dijo Villarroel.

En la Región del Biobío serán 70 personas las que accederán a este proyecto (incluyendo a 10 de los internos que hoy se certificaron) el que comenzará a partir octubre de 2019, las cuales se distribuirán con 15 cupos en Yumbel, 20 cupos en Los Ángeles, 20 Arauco y 15 cupos Lebu. Todas estas acciones de Capacitación se establecieron en la mesa de reinserción y Proyecto+R que lleva la Seremi Justicia en coordinación con actores público-privados.