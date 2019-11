Comunidad cañetina realiza su segundo Cabildo Ciudadano

Desde las 15:00 de la tarde de este jueves, la comunidad cañetina se dio cita en la Escuela de Niñas para pensar en su futuro a través del segundo Cabildo Ciudadano por la Educación, ampliado a todos los sectores públicos y privados de la comuna.

El espacio fue autoconvocado por profesores para hablar de todos los ámbitos de la educación pública, particular subvencionada, superior y parvularia, y ampliado para incluir a todos los entes públicos y privados.

“Vimos que hay necesidades que en la comuna se converse sobre educación. Conformamos una comisión junto con otros profesores en donde organizamos el primer Cabildo de Educación de Cañete. Ahora en este segundo cabildo tenemos 129 personas inscritas y estamos trabajando sobre los ejes importantes del primer cabildo”, destacó la profesora Liliana Veloso, parte de la comisión organizadora.

Hoy incluso se integró al trabajo el alcalde Jorge Radonich y funcionarios del DAEM, quien señaló que “no puedo estar ajeno lo que la gente necesita, en base a eso me interesa mucho conocer qué necesita la comunidad, lo que me permita enriquecer mi trabajo junto y con ellos”. Recordemos que hoy la asociación de municipalidades se reunió en la comuna de La Granja, a lo cual el Alcalde decidió no viajar y permanecer en el territorio.

La organización quiere hacer llegar las propuestas a la comunidad, al Concejo Municipal, al DAEM y los directores de todos los establecimientos educacionales de la comuna, públicos y subvencionados.

El primer cabildo de Cañete convocó a 119 personas, entre estudiantes de enseñanza básica y media, universitarios de educación técnica y profesional, profesores, apoderados, dirigentes vecinales, representantes del área de salud, del DAEM y público en general.