Cañete tuvo primer diálogo ciudadano demandando asamblea constituyente

Como iniciativa local, el municipio cañetino convocó a un diálogo ciudadano este lunes 11 de noviembre, en donde participaron dirigentes sociales y gremiales, públicos y privados.

El alcalde Jorge Radonich señaló que idea es ordenar y entregar más adelante a los distintos estamentos estatales esta información. “Es muy importante participar, y me tocó trabajar en la mesa de adulto mayores. En las otras mesas temáticas hubo muy buenas conclusiones que nos permitirán hacer llegar todas estas inquietudes de forma organizada”.

Esta metodología nace justamente por el 18 de octubre en adelante, en donde la ciudadanía buscó expresarse y buscar soluciones a la desigualdad del país. “Espero que este trabajo tenga proyecciones en las autoridades superiores acojan este llamado y entiendan de una vez por todas qué es lo que la gente quiere y es un modo de resolver todo”, agregó la autoridad.

Julio Mora, presidente CADA, Consejo Asesor de Área de Cañete, con 13mil agricultores, sostuvo una realidad patente: que hace mas de 30 años la gente ha sido atropellada, violada en sus derechos que le corresponden. “Como campesinos y agricultores, necesitamos una ley que nos proteja las tierras y aguas, porque hoy está siendo el agua una mercancía y los agricultores debemos pagar por ellas, y eso no corresponde. La soberanía alimentaria tenemos que hacerla entre todos desde el Estado. Ser responsables que la alimentación sea algo libre y no transgénica. Planteamos que debe haber una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, en una constitución ilegal para mí”.

Camila Sanhueza, educadora diferencial Liceo Homero Vigueras, añadió que a través del Colegio de Profesores se tomó la decisión de participar activamente de las mesas temáticas. “Han resultado como una catarsis, un diagnóstico de que todos en realidad tienen las mismas necesidades, pensiones, reforma agraria de campesinos, las forestales, la privatización del agua, en realidad que necesitamos una asamblea constituyente“.

Eva Saul Fuentes, vecina de Cañete que vivió por 49 años en Venezuela, aportó con su sabiduría al plenario. “Sufrí con ese pueblo maravilloso. Tuve que venirme y cuando empecé a ver movimientos de cambio, pensé que ojalá que todo sea llevado con el mejor patriotismo, no con un nacionalismo de colores, sino con un amor genuino a nuestro país. Si cada uno de nosotros hacemos lo mejor que sabemos hacer, Chile va a salir adelante. No nos critiquemos más, los cabildos son lo mejor y pienso que los mayores cambios son primero de consciencia, de querer mejorar. Detecté un país sometido y viviendo como en islas, me encontré sola al llegar, sin fluir de la comunicación, pero esto nos está acercando, un momento histórico y maravilloso. La mejor salida es llegar a tener igualdad. Todos debemos sentirnos hermanos, tener consciencia y compartir con el que tiene menos”.